Пенсія з інвалідності в Україні: скільки років стажу потрібно мати

Особи з інвалідністю в Україні мають право вийти на пенсію раніше, ніж їх однолітки. Якщо група, час настання інвалідності, та термін, на який вона встановлюється, визначаються органами медико-соціальної експертизи (МСЕК), то пенсія інваліда залежить від його страхового стажу.

Так, для призначення пенсії по інвалідності, незалежно від віку, громадянину необхідно мати певну кількість страхового стажу. Також важливо, в якому віці настала інвалідність, та яку групу має особа. Наприклад, якщо інвалідність І групи встановлено у віці до 25 років (включно), то для призначення пенсії достатньо мати лише 1 рік стажу.

Для осіб з інвалідністю І групи, які настала у віці від 26 до 28 років, необхідно мати 2 роки стажу для виходу на пенсію; від 29 до 31 року - 3 роки стажу; від 32 до 34 років - 4 роки стажу, від 35 до 37 років - 5 років стажу, і відповідно якщо громадянин отримав інвалідність у віці від 54 до 59 років, то його стаж має бути мінімум 10 років, щоб отримувати пенсію по інвалідності.

Для осіб з інвалідністю II і III груп пенсія по інвалідності призначається за наявності такого стажу:

до 23 років - 1 рік стажу;

від 24 до 26 років - 2 роки стажу;

від 27 до 28 років - 3 роки стажу;

від 29 до 31 року - 4 роки стажу;

від 32 до 33 років - 5 років стажу;

від 34 до 35 років - 6 років стажу;

від 36 до 37 років - 7 років стажу;

від 38 до 39 років - 8 років стажу;

від 40 до 42 років - 9 років стажу;

від 43 до 45 років - 10 років стажу;

від 46 до 48 років - 11 років стажу;

від 49 до 51 року - 12 років стажу;

від 52 до 55 років - 13 років стажу;

від 56 до 59 років - 14 років стажу.

Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

особам з інвалідністю I групи — 100% пенсії за віком;

особам з інвалідністю II групи — 90% пенсії за віком;

особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком.

Розмір пенсії за віком залежить від стажу та зарплати. Якщо стажу та зарплати небагато, то розмір пенсії за віком буде невеликий, а пенсія по інвалідності в такому разі — ще менша.

Наприклад, у людини з інвалідністю III групи умовний розмір пенсії за віком становитиме 3000 грн, у такому разі основний розмір пенсії по інвалідності становитиме лише 1500 грн (3000 грн х 50%). Це менше встановленого розміру мінімальної пенсійної виплати, тому до цих 1500 грн держава ще має доплачувати адресну допомогу, щоб загальний розмір пенсії становив не менш як 2100 грн.

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