Пенсія з інвалідності в Україні: скільки років стажу потрібно мати

Особи з інвалідністю в Україні мають право вийти на пенсію раніше, ніж їх однолітки. Якщо група, час настання інвалідності, та термін, на який вона встановлюється, визначаються органами медико-соціальної експертизи (МСЕК), то пенсія інваліда залежить від його страхового стажу.

Пенсія з інвалідності в Україні: від чого залежить розмір виплат, і скільки років стажу потрібно мати

Так, для призначення пенсії по інвалідності, незалежно від віку, громадянину необхідно мати певну кількість страхового стажу. Також важливо, в якому віці настала інвалідність, та яку групу має особа. Наприклад, якщо інвалідність І групи встановлено у віці до 25 років (включно), то для призначення пенсії достатньо мати лише 1 рік стажу.

Для осіб з інвалідністю І групи, які настала у віці від 26 до 28 років, необхідно мати 2 роки стажу для виходу на пенсію; від 29 до 31 року - 3 роки стажу; від 32 до 34 років - 4 роки стажу, від 35 до 37 років - 5 років стажу, і відповідно якщо громадянин отримав інвалідність у віці від 54 до 59 років, то його стаж має бути мінімум 10 років, щоб отримувати пенсію по інвалідності.

Для осіб з інвалідністю II і III груп пенсія по інвалідності призначається за наявності такого стажу:

  • до 23 років - 1 рік стажу;
  • від 24 до 26 років - 2 роки стажу;
  • від 27 до 28 років - 3 роки стажу;
  • від 29 до 31 року - 4 роки стажу;
  • від 32 до 33 років - 5 років стажу;
  • від 34 до 35 років - 6 років стажу;
  • від 36 до 37 років - 7 років стажу;
  • від 38 до 39 років - 8 років стажу;
  • від 40 до 42 років - 9 років стажу;
  • від 43 до 45 років - 10 років стажу;
  • від 46 до 48 років - 11 років стажу;
  • від 49 до 51 року - 12 років стажу;
  • від 52 до 55 років - 13 років стажу;
  • від 56 до 59 років - 14 років стажу.
Пенсія з інвалідності в Україні: від чого залежить розмір виплат, і скільки років стажу потрібно мати

Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

  • особам з інвалідністю I групи — 100% пенсії за віком;
  • особам з інвалідністю II групи — 90% пенсії за віком;
  • особам з інвалідністю III групи — 50% пенсії за віком.

Розмір пенсії за віком залежить від стажу та зарплати. Якщо стажу та зарплати небагато, то розмір пенсії за віком буде невеликий, а пенсія по інвалідності в такому разі — ще менша.

Наприклад, у людини з інвалідністю III групи умовний розмір пенсії за віком становитиме 3000 грн, у такому разі основний розмір пенсії по інвалідності становитиме лише 1500 грн (3000 грн х 50%). Це менше встановленого розміру мінімальної пенсійної виплати, тому до цих 1500 грн держава ще має доплачувати адресну допомогу, щоб загальний розмір пенсії становив не менш як 2100 грн.

Нагадаємо, на яку суму пенсій можуть розраховувати військовослужбовці в Україні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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