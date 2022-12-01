Пенсія на горизонті: що робити, якщо бракує декілька місяців стажу

Через повномасштабне військове вторгнення РФ багато українців втратили роботу та стали вимушено переміщеними особами. У складній ситуації опинилися ті громадяни, яким до пенсії не вистачило декілька місяців стажу. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що потрібно робити, коли не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію. Про це пише Finance.ua.

Що робити, якщо бракує страхового стажу

Людина, якій бракує страхового стажу, може стати на облік у службі зайнятості. Час перебування на обліку там вважатиметься як страховий стаж. При цьому працювати необов’язково. Також можна знайти будь-яку іншу роботу, навіть не за фахом, або виконувати громадські роботи, що також буде віднесено до страхового стажу.

Проблему нестачі стажу допоможе вирішити договір із Пенсійним фондом України. У Фонді можна робити внески, яких не вистачає для отримання повного стажу. Тобто місяці, яких немає, можна придбати. Також, якщо до пенсії залишається не більше півтора року, людина має право вийти на заслужений відпочинок достроково, але тоді пенсійні виплати можуть бути меншими.