Світові авіакомпанії очікують цього року заробити майже $10 мільярдів, попри економічний спад
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що цього року світові авіакомпанії мають отримати майже $10 млрд прибутку, у той час, як бізнес відновлюється після пандемії коронавірусу. Про це повідомляє CNN.
«Попри економічну невизначеність, люди літають, щоб відновити зв’язок, досліджувати та вести бізнес. Аеропорти завантажені, заповнюваність готелів зростає, місцева економіка відроджується, а авіаційна галузь стала прибутковою», — заявив глава IATA Віллі Волш.
Прогноз
Організація більш ніж удвічі збільшила свій прогноз щодо прибутку світової авіаційної галузі на 2023 рік.
Очікується, що цього року авіакомпанії отримають $9,8 млрд чистого прибутку порівняно з грудневим прогнозом у $4,7 млрд.
За словами Волша, підвищенню прибутковості сприяли доходи від вантажних перевезень, відновлення економіки Китаю та зниження цін на авіапальне.
В IATA також очікують, що цього року 4,35 млрд людей подорожуватимуть повітрям, що не так далеко від 4,54 млрд пасажирів, які літали ще у 2019 році до початку пандемії коронавірусу.
Збитки
Також зазначається, що авіаційна галузь зазнала чистих збитків у $183 млрд у період з 2020 по 2022 роки через карантин.