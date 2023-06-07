Світові авіакомпанії очікують цього року заробити майже $10 мільярдів, попри економічний спад

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що цього року світові авіакомпанії мають отримати майже $10 млрд прибутку, у той час, як бізнес відновлюється після пандемії коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

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«Попри економічну невизначеність, люди літають, щоб відновити зв’язок, досліджувати та вести бізнес. Аеропорти завантажені, заповнюваність готелів зростає, місцева економіка відроджується, а авіаційна галузь стала прибутковою», — заявив глава IATA Віллі Волш.

Прогноз

Організація більш ніж удвічі збільшила свій прогноз щодо прибутку світової авіаційної галузі на 2023 рік.

Очікується, що цього року авіакомпанії отримають $9,8 млрд чистого прибутку порівняно з грудневим прогнозом у $4,7 млрд.

За словами Волша, підвищенню прибутковості сприяли доходи від вантажних перевезень, відновлення економіки Китаю та зниження цін на авіапальне.

В IATA також очікують, що цього року 4,35 млрд людей подорожуватимуть повітрям, що не так далеко від 4,54 млрд пасажирів, які літали ще у 2019 році до початку пандемії коронавірусу.

Збитки

Також зазначається, що авіаційна галузь зазнала чистих збитків у $183 млрд у період з 2020 по 2022 роки через карантин.