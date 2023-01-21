Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу

В Україні трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року. Прізвище, ім’я, по батькові, людини (ПІБ), зазначені в трудовій книжці, мають відповідати ПІБ за паспортом. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли , чи можуть вплинути виправлення у трудовій книжці на стаж та хто має право їх робити.

У разі наявності розбіжностей щодо написання ПІБ до трудової вносяться зміни. Порядок заповнення трудових книжок визначено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцполітики від 29.07.1993 № 58.

У ПФУ наголосили, що згідно з п. 2.13 Інструкції зміна запису, зокрема про ім’я, вноситься на першій сторінці трудової книжки: однією рискою закреслюють ім’я, що внесено з помилкою, і записують правильне.

«На внутрішньому боці обкладинки зазначають відповідні документи, що є підставою для внесення зміни, які завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів», – йдеться у повідомленні.