Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу

Роз'яснення дали у Пенсійному фонді.

Виправлення у трудовій книжці: чи може це вплинути на зарахування стажу
© Вечерний Харьков

В Україні трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи людини до 1 січня 2004 року. Прізвище, ім’я, по батькові, людини (ПІБ), зазначені в трудовій книжці, мають відповідати ПІБ за паспортом. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи можуть вплинути виправлення у трудовій книжці на стаж та хто має право їх робити.

У разі наявності розбіжностей щодо написання ПІБ до трудової вносяться зміни. Порядок заповнення трудових книжок визначено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцполітики від 29.07.1993 № 58.

У ПФУ наголосили, що згідно з п. 2.13 Інструкції зміна запису, зокрема про ім’я, вноситься на першій сторінці трудової книжки: однією рискою закреслюють ім’я, що внесено з помилкою, і записують правильне.

«На внутрішньому боці обкладинки зазначають відповідні документи, що є підставою для внесення зміни, які завіряються підписом керівника підприємства або уповноваженого органу і печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів», – йдеться у повідомленні.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Пенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отрималиПенсії у спадок: українці зможуть передати нащадкам те, що самі не отримали
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
Нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологієюНові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологією
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – ШмигальЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо надання 18 мільярдів фіндопомоги – Шмигаль
Блок рекламы


Похожие новости
Експерт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачаннямЕксперт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачанням
Криптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижняКриптоброкер Genesis може оголосити себе банкрутом вже цього тижня
Глобальна звичка жити в борг може стати причиною чергової глобальної кризи – BloombergГлобальна звичка жити в борг може стати причиною чергової глобальної кризи – Bloomberg
«Муніципальна няня»: хто може скористатися послугою та отримати компенсацію«Муніципальна няня»: хто може скористатися послугою та отримати компенсацію
Червоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошіЧервоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші
У податковій реформі "10-10-10" може з'явитись новий податокУ податковій реформі "10-10-10" може з'явитись новий податок
Під час війни: у яких випадках роботодавець може звільняти мобілізованих співробітниківПід час війни: у яких випадках роботодавець може звільняти мобілізованих співробітників
Пенсія з інвалідності в Україні: скільки років стажу потрібно матиПенсія з інвалідності в Україні: скільки років стажу потрібно мати
Пенсія на горизонті: що робити, якщо бракує декілька місяців стажуПенсія на горизонті: що робити, якщо бракує декілька місяців стажу
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Последние новости
Подгружаем последние новости