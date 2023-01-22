Пенсії в Україні: скільки років трудового стажу повинна мати доярка

При наявності пільгового стажу, доярки можуть раніше вийти на пенсію, інформує ZN.ua.

Попри війну, в Україні продовжують виплачувати пенсії та інші соцвиплати. Жінки деяких професій, зокрема, доярки, мають право раніше вийти на пенсію, якщо мають необхідну кількість страхового стажу. Незалежний консультант з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, коли доярки можуть вийти на пенсію. Про це пише видання на «На пенсії».

Чому може бракувати пільгового стажу

В Україні жінки, які працювали доярками, мають право на пенсію після досягнення 55 років при стажі вказаної роботи не менше 20 років (за умови виконання встановлених норм обслуговування). Раніше такі пенсії призначалися у 50 років, але у 2015 році вимоги до стажу посилили.

Коробкін зазначив, що робота у колгоспі зараховується до стажу в повному обсязі лише за умови виконання мінімуму трудової участі.

Наприклад, якщо людина в якомусь році відпрацювала 150 трудоднів, а нормою було встановлено 200, то до стажу зарахують лише 150 днів. Якщо ж навпаки, людина відпрацює цього року не менше 200 трудоднів, то у стаж зарахують весь рік – календарно.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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