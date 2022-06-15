Государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев

В Украине предлагают, чтобы государство компенсировало кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев или оккупации. В парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект №7441-1.

Государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев

В частности, этот проект закона предусматривает приостановку выплат по кредитам на автомобили, которые из-за войны оказались на территории боевых действий или на временно оккупированной территории, повреждены или уничтожены во время боев. Для этого нужно будет иметь подтверждающие документы.

Замораживание кредита для заемщиков происходит до момента получения заемщиком компенсации от государства.

На списание задолженности будут иметь право заемщики, целью получения кредита у которых, согласно договору, является приобретение автомобиля и если до начала полномасштабного вторжения войск РФ не было просроченной задолженности по договору.

Государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев

Финучреждение получает право на компенсацию от государства. Срок подачи заявок – период действия военного положения и 90 дней с момента его окончания.

Нужно отметить, что в результате полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину уже уничтожено более 100 000 легковых автомобилей украинцев.

Напомним, полиция начала следить за тем, чтобы АЗС не повышали необоснованно цены.


Максимов Віталій, Тудей





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