Компанію Metro внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Її ключовий акціонер має газовий та банківський бізнес в РФ, інформує
Національне агентство з питань запобігання корупції через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.
Як
Зокрема ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє майже половиною, а сама 49%, компанії Eustream. Остання є управлінцем газотранспортної системи, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.
Також компанія визнає прийнятною сплату картками “Мір” (проект “Сбербанку”) та реалізацію нових проектів у Росі, як от відкриття мережі продуктових магазинів малого формату «Фасоль».
В НАЗК зазначили, що внесення компанії до переліку «міжнародних спонсорів війни» має спонукати їх до почуття сорому та закриття бізнесу в Росії.
«Інститут репутації відіграє зараз ключову роль у світі міжнародних корпорацій. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками», - зазначили в агентстві.