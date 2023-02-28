Компанію Metro внесли до списку міжнародних спонсорів війни

Її ключовий акціонер має газовий та банківський бізнес в РФ, інформує ZN.ua.

Компанію Metro внесли до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як зазначили в НАЗК, окрім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки, зокрема нафтогазовою та банківською сферами, що напряму впливає на підтримку російського військово-промислового комплексу.

Зокрема ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє майже половиною, а сама 49%, компанії Eustream. Остання є управлінцем газотранспортної системи, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

Також компанія визнає прийнятною сплату картками “Мір” (проект “Сбербанку”) та реалізацію нових проектів у Росі, як от відкриття мережі продуктових магазинів малого формату «Фасоль».

В НАЗК зазначили, що внесення компанії до переліку «міжнародних спонсорів війни» має спонукати їх до почуття сорому та закриття бізнесу в Росії.

«Інститут репутації відіграє зараз ключову роль у світі міжнародних корпорацій. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками», - зазначили в агентстві.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Ціни на оренду квартир злетять уже навесніЦіни на оренду квартир злетять уже навесні
Українські банки масово закривають свої відділення: названо причинуУкраїнські банки масово закривають свої відділення: названо причину
Блок рекламы


Похожие новости
Через «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — ФедоровЧерез «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — Федоров
РФ проводить половину міжнародних розрахунків в рублях і «валютах дружніх країн» — ПутінРФ проводить половину міжнародних розрахунків в рублях і «валютах дружніх країн» — Путін
Під час війни ФДМУ оголосив про продаж трьох промислових гигантів у прифронтовій областіПід час війни ФДМУ оголосив про продаж трьох промислових гигантів у прифронтовій області
НАЗК внесло до чорного списку китайську техкомпанію через підтримку РФНАЗК внесло до чорного списку китайську техкомпанію через підтримку РФ
У 63% погіршилось матеріальне становище. Українці оцінили свій фінансовий стан під час війниУ 63% погіршилось матеріальне становище. Українці оцінили свій фінансовий стан під час війни
10% українців втратили майже всі доходи під час війни – «Рейтинг»10% українців втратили майже всі доходи під час війни – «Рейтинг»
Під шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісніПід шум війни: з гурту "Антитіла" в суді намагалися стягнути мільйон гривень і вилучити пісні
Валютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війниВалютні резерви Нацбанку на найвищому рівні за час війни
Корпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війниКорпорацію, якій належать Old Spice, Hugo Boss, Max Factor та Tide, внесено у список міжнародних спонсорів війни
США внесли сім іранських організацій у "чорний список" щодо експортуСША внесли сім іранських організацій у "чорний список" щодо експорту
Последние новости
Подгружаем последние новости