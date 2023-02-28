Компанію Metro внесли до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як зазначили в НАЗК, окрім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки, зокрема нафтогазовою та банківською сферами, що напряму впливає на підтримку російського військово-промислового комплексу.

Зокрема ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє майже половиною, а сама 49%, компанії Eustream. Остання є управлінцем газотранспортної системи, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

Також компанія визнає прийнятною сплату картками “Мір” (проект “Сбербанку”) та реалізацію нових проектів у Росі, як от відкриття мережі продуктових магазинів малого формату «Фасоль».

В НАЗК зазначили, що внесення компанії до переліку «міжнародних спонсорів війни» має спонукати їх до почуття сорому та закриття бізнесу в Росії.

«Інститут репутації відіграє зараз ключову роль у світі міжнародних корпорацій. Усі включені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії вносяться до бази даних World-Check — бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком, яка використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками», - зазначили в агентстві.