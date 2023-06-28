Уряд Латвії вніс Росію до списку офшорів

РФ не співпрацює з ЕС у сфері оподаткування.

Уряд Латвії прийняв рішення з 1 липня поточного року включити РФ до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування або взагалі без податку. Про це повідомляє Delfi, інформує ZN.ua .

До вказаного переліку офшорів також увійшли Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Республіка Маршаллові острови.

У свою чергу Мінфін Латвії закликав платників податків звернути особливу увагу на операції з особами, які розташовані, засновані або зареєстровані в цих країнах і територіях.

Вказані країни додали до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування з Євросоюзом. Мінфін Латвії пояснив, що нові положення містять пряме посилання на відповідний перелік ЄС.

У Мінфіні нагадали, що нормативно-правові акти Латвії, що регулюють сферу прямого оподаткування, передбачають спеціальний податковий режим (захисні заходи) у разі здійснення операцій з особами, які знаходяться, засновані або зареєстровані в країнах і територіях з низьким або нульовим рівнем оподаткування.