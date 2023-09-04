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2023-09-04
У Латвії планують збільшити витрати на біженців із України
Асигнування збільшать на 10 млн євро.
Уряд Латвії хоче збільшити асигнування для органів місцевого управління на потреби українських біженців. Про це повідомляє
© Sputnik Латвия
Зокрема, у березні 2023 року Мінохорони довкілля та регіонального розвитку (VARAM) отримало 21 788 249 євро фінансування. Наразі цю суму планують збільшити до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, підтримуючи мігрантів з України.
Зазначається, що зміни в асигнуваннях набудуть чинності після того, як міністр фінансів проінформує Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни і якщо остання не матиме заперечень.
Оксана Лебедина, ZN.ua