У Латвії планують збільшити витрати на біженців із України

Асигнування збільшать на 10 млн євро.

Уряд Латвії хоче збільшити асигнування для органів місцевого управління на потреби українських біженців. Про це повідомляє Delfi з посиланням на інформацію з порталу правових актів TAP, інформує ZN.ua .

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Зокрема, у березні 2023 року Мінохорони довкілля та регіонального розвитку (VARAM) отримало 21 788 249 євро фінансування. Наразі цю суму планують збільшити до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, підтримуючи мігрантів з України.

Зазначається, що зміни в асигнуваннях набудуть чинності після того, як міністр фінансів проінформує Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни і якщо остання не матиме заперечень.