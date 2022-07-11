Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что именно предусматривает принятый в первом чтении законопроект №?7441?1 о списании и заморозке кредитов на разрушенное жилье, пишет Finance.ua.

Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье
Фото: stockworld.com.ua

Как будут списывать кредиты

По его словам, если в результате военных действий противник уничтожил или повредил жилье, взятое в ипотеку, и это жилье являлось единственным местом жительства для семьи, то такой кредит списывают.

Если гражданин имеет несколько квартир и какое-то жилье приобретено в кредит, то такая ссуда замораживается до конца войны. То же касается и приобретенного в кредит автомобиля.

«Мы с вами говорим, что ни в одном обществе нет моральных оснований, чтобы заставлять человека, потерявшего единое жилье, еще платить за него кредит. К тому же, такие кредиты не могут компенсироваться банками, ведь они являются коммерческими учреждениями — фактически бизнесом. Поэтому не могут решать проблемы одних на средства других. Эти проблемы решаются на средства государства», — отметил Гетманцев.

Именно поэтому проголосованный в первом чтении законопроект предусматривает механизм, когда после войны государство компенсирует списанные кредиты застройщикам и кредитным учреждениям.

По словам Гетманцева, разница между тем, что государство тратит на войну и тем, что собираем внутри страны, составляет около 120 млрд грн.

«120 миллиардов — это то, что мы тратили в мирное время вообще на месяц… Восстановление жилья во время войны — достаточно большой вопрос. У нас, кроме этой статьи, есть и другие, которые нужно финансировать», — сказал нардеп.

Даниил Гетьманцев отметил, что списание и заморозка ипотечных кредитов будет распространяться на абсолютно все банковские учреждения, выдававшие эти ссуды.

Людям необходимо подать заявление, предоставить документы, подтверждающие потерю жилья из-за боевых действий, и тогда происходит списание кредита с последующей компенсацией от государства этому банку или застройщику после окончания войны.

Напомним

9 июля Верховная Рада приняла за основу закон №?7441?1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье или авто.

Действие закона хотят распространить не только на имущество, находящееся в залоге по банковскому кредиту, но и на недвижимость, приобретенную заемщиком у застройщика на правах рассрочки или с отсрочкой платежа.





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