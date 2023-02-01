США внесли сім іранських організацій у "чорний список" щодо експорту

Ці компанії брали участь у постачанні безпілотників Росії, інформує ZN.ua.

США внесли сім іранських організацій у
© Економічна правда

Сполучені Штати Америки розширили свій "чорний список" щодо експортного контролю, додавши в нього сім організацій з Ірану, які брали участь у виготовленні та передачі дронів Росії для її війни проти України. Про це йдеться у відповідному документі, розміщеному на сайті Федерального реєстру США.

"Ці сім організацій з Ірану були визнані урядом США такими, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів, через підтримку російських військ та оборонно-промислового комплексу" – йдеться в тексті.

Так, у список потрапили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції та дослідницька установа військових іранського режиму, а також п’ять інших організацій, пов’язаних з виготовленням безпілотників чи компонентів до них, у тому числі виробник БпЛА Shahed.

Внесення компаній у список означатиме посилення для них експортного контролю. Йдеться про відмову в ліцензіях щодо будь-якого експорту, окрім продуктів харчування і медикаментів – такі випадки розглядатимуться окремо.


Максим Царук, ZN.ua





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