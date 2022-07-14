В июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансов

В июле сумма международной финансовой помощи Украине не изменится по отношению к июню и составит около $4,4 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает «Укринформ».

В июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансов
Фото: delo.ua

Международная помощь

По его словам, в текущем месяце ожидается поступление $4,4 млрд финансовой помощи от международных партнеров.

«В прошлом месяце мы получили $4,4 миллиарда. В мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего $1,5 миллиарда», — сказал Марченко.

Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали $4 миллиарда.

«Это нам позволит и гривну поддерживать, и осуществлять все необходимые выплаты», — отметил министр.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в июне в госбюджет поступило 87,5 млрд грн от внешней помощи, что в 3 раза больше месяца назад.





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