$750 миллиардов за десять лет: Украина представила план восстановления

В понедельник, 4 июля, украинская делегация представила на конференции в Лугано план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией на сумму более $750 млрд. Соответствующий пресс-релиз также опубликован на правительственном портале «Восстановление Украины».

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Восстановление за 10 лет

План рассчитан на 10 лет — с 2023 до 2032 года. Он будет проходить в две волны.

Первая волна продлится в 2023—2025 годы. В этот период планируется воплотить большинство из указанных проектов — 580. Эти три года обойдутся в более $350 млрд.

Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но на ее реализацию потребуется большее финансирование — более $400 млрд.

При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

Для восстановления Украины авторы плана планируют привлечь около $750 млрд, которые будут освоены национальными программами:

основы восстановления: укрепление институционной способности — $100 тысяч

основы восстановления: цифровое государство — $100 тысяч

укрепление обороны и безопасности Украины — $50 млрд

стремление к интеграции в ЕС — $1 млрд

— $1 млрд возобновление чистой и защищенной среды — $20 млрд

энергетическая независимость и зеленый курс — $130 млрд

улучшение финансовой среды — $5 млрд

обеспечение конкурентного доступа к капиталу — $75 млрд

обеспечение макрофинансовой стабильности — $60?80 млрд

развитие секторов экономики с добавленной стоимостью — $50 млрд

расширение и интеграциял логистики с ЕС — $120?160 млрд

— $120?160 млрд восстановление и модернизация жилья/инфраструктуры регионов — $150?250 млрд

восстановление и модернизация социальной инфраструктуры — $35 млрд

развитие системы образования — $5 млрд

модернизация системы здравоохранения — $5 млрд

развитие культуры и спорта — $20 млрд

обеспечение эффективной соцполитики — $7 млрд

Финансирование

Общую сумму в $750 млрд планируют финансировать следующим образом:

$250?300 млрд благодаря партнерским грантам на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС .

$200?300 млрд кредитными средствами от партнеров, из которых профинансируют модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций.

$250 млрд благодаря частным инвестициям в инфраструктурные проекты, сектора с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.