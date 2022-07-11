Украина получит $1,7 млрд безвозвратной помощи

Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Проект соответствующего соглашения был одобрен на заседании правительства. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем в Telegram-канале.

Украина получит $1,7 млрд безвозвратной помощи
Фото: pixabay.com

«Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР», — подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины.

На что пойдут деньги

Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

«Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров», — добавил премьер.

Напомним

В июне в госбюджет поступило 87,5 млрд грн от внешней помощи, что в 3 раза больше месяца назад.





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