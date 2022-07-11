В 2022 году инвесторы вывели $50 миллиардов из фондов облигаций

В этом году инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся рынков. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

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Отток средств

Согласно данным JPMorgan, чистый отток средств из фондов с фиксированным доходом в развивающихся странах является самым большим за 17 лет. Показатель намного хуже, чем был зафиксирован во время обеспокоенности экономикой Китая в 2015 году.



Сильный отток из облигаций развивающихся рынков считается более рискованными, чем аналогичный отток средств из бумаг на развитых рынках. Он привел к резкому снижению цен в этом году, отмечает издание.

Таким образом, базовый индекс суверенных облигаций развивающихся рынков, номинированных в долларах — JPMorgan EMBI Global Diversified — показал общую доходность -18,6% в 2022 году, что привело к худшему годовому показателю за всю историю наблюдений.