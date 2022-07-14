РоSSия вывезла из Украины зерновых и растительных масел на 613 млн долларов — KSE Агроцентр

Примерная общая стоимость похищенных РФ зерновых и масличных культур в Украине составляет более $613 млн. Такие данные озвучил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

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Убытки

В настоящее время общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам KSE Агроцентра, составляет $27,6 млрд, из которых наибольшей категорией являются убытки из-за несобранных озимых культур ($1,4 млрд) и уничтожена техника ($926 млн).

По состоянию на данный момент потеряно зернохранилищ совокупной вместимостью в 4 млн тонн (повреждены или полностью уничтожены). Еще часть зернохранилищ находятся в оккупированных регионах, и к ним нет полного доступа.

«Мы видим все больше доказательств того, что РФ ворует наше зерно из оккупированных регионов Украины: из Херсонской области, Запорожской области. Примерная стоимость этого украденного зерна и масличных культур — более 600 миллионов долларов США », — заявил Нейтер.

Цены

До вторжения РоSSии внутренние цены на украинском рынке фактически соотносились с мировыми. Однако из-за морской блокады, осуществленной РФ , произошел существенный сбой в цепях снабжения.

В то время как после вторжения РФ мировые цены на зерно резко возросли, в Украине они значительно упали. Эксперт отметил, что средневзвешенные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и растительное масло снизились на 33,7% по состоянию на май, по сравнению с периодом до начала вторжения.

Напомним

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич, в Украине к концу октября дефицит зернохранилищ составит до 15 млн тонн.