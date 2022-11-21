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2022-11-21
Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот
Від початку великої війни було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.
Фото: projectkesher.org.ua
Найбільша кількість жінок очолює підприємства у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменша жінок серед топів компаній в Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.
Відкриття ФОП
За час війни жінки відкрили 84 нових ФОПів — це майже половина (48%) від усієї кількості нових бізнесів.
Серед усієї кількості діючих ФОП найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше — у Києві, Тернопільській та Харківській областях.
Загалом від початку активної фази бойових дій в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 фоп.