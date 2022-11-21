Майже половину нових малих бізнесів у війну відкривають жінки — Опендатабот

Від початку великої війни було зареєстровано 21 876 компаній. У 28% новозареєстрованих бізнесів директорами є жінки. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Фото: projectkesher.org.ua

Найбільша кількість жінок очолює підприємства у Донецькій, Херсонській та Луганській областях, найменша жінок серед топів компаній в Тернопільській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві та Київській області.

Відкриття ФОП

За час війни жінки відкрили 84 нових ФОПів — це майже половина (48%) від усієї кількості нових бізнесів.

Серед усієї кількості діючих ФОП найбільше жінок у Донецькій, Луганській та Хмельницькій областях, а найменше — у Києві, Тернопільській та Харківській областях.