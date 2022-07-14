Нафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долга

«Нафтогаз Украины» просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашение $350 млн долга с процентами. Об этом пишет Forbes.

Фото: epravda.com.ua

Технический дефолт

Всего у Нафтогаза в обращении три выпуска еврооблигаций на $1,5 млрд. Трехлетние с уплатой в июле 2022 года на $335 млн, пятилетние еврооблигации-2024 на 600 млн евро, семилетние еврооблигации-2026 на $500 млн.

Если кредиторы согласятся на отсрочку, Нефтегаз должен будет погасить в 2024 году более $1 млрд долга, подсчитал старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

В условиях войны госкомпания вынуждена экономить каждую копейку и выплата долгов — не главный приоритет, говорит Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

«Главная задача госкомпании — закупить 5,6 млрд куб. газа для отопительного периода почти на $8 млрд. У Нафтогаза нет денег на закупку этого газа. Госкомпания рассчитывает получить деньги на закупку газа из госбюджета, а также привлекла для этого кредит от ЕБРР на 300 млн евро», — говорится в статье.

Причина — разница между стоимостью импортного газа и тарифами для украинских потребителей.

Нафтогаз импортирует газ по ценам, сейчас превышающим $1900 за 1000 кубов, а должен продавать его по $200?250. Кроме того, с госкомпанией не рассчитываются за поставленный газ. Задолженность потребителей перед Нафтогазом на 1 мая — 85,9 млрд грн.

Решение «Нефтегаза» стало неожиданностью для кредиторов, говорит Саква из Dragon Capital. Украинские власти обещали, что Украина будет платить по всем долгам, несмотря на войну, и кредиторы были уверены, что в июле Нафтогаз с ними рассчитается, говорит он.

Если Нафтогаз планировал реструктуризировать долг, то консультации с кредиторами нужно было начинать минимум за месяц, а не за неделю до выплаты.