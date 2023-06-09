Акціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвестору

Номінальний власник акцій Сенс Банку (раніше Альфа-Банк) ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони (РНБО) дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії запевняють, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників. Про це йдеться у заяві прес-служби ABH Holdings S.A.

Акціонер Сенс Банку просить РНБО дозволити його продаж європейському інвестору
Фото: sensebank.com.ua

В заяві наголошують, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили нові регуляторні правила щодо підсанкційних власників, зокрема щодо того, що частки цих власників у капіталі банку не можуть перевищувати по 10%.

«Щоб виконати цю вимогу, ABHH досяг домовленості, що не має обов'язкового характеру, з міжнародним інвестором про продаж 75,6% акцій Sense Bank. Запропонована транзакція не передбачає надходження будь-яких коштів акціонерам, які знаходяться під санкціями», — йдеться у повідомленні компанії.

Також зазначається, що завершення продажу здійснюється за умови виконання всіх умов, передбачених законодавством України та забезпечення того, щоб жодна сторона не порушувала законодавство про санкції в будь-якій юрисдикції, включаючи Україну.

В ABH Holdings S.A. підтверджують, що подали документи щодо погодження угоди з продажу акції банку до НБУ та зазначили, що невдовзі подадуть додаткову інформацію, необхідну відповідно до чинного законодавства.

Компанія також зазначає, що операція з продажу акцій банку не порушить санкційного режиму США, ЄС та Великої Британії. Водночас в Україні операції з активами підсанкційних осіб заборонені.

«ABHH визнає, що для того, щоб здійснити подальші кроки щодо продажу, необхідно буде отримати рішення відповідних української органів влади, у тому числі рішення Ради національної безпеки і оборони України та Указ Президента щодо внесення змін до відповідної санкції, рішення Антимонопольного комітету України та Національного банку України», — повідомили в ABH Holdings.





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