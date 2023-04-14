Київміськбуд не може відновити будівництво у повному обсязі. Просить докапіталізацію на 1 мільярд з бюджету Києва

Компанія Київміськбуд наразі не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Про це президент Київміськбуду Ігор Кушнір заявив у Facebook.

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Причини

Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.

«З цих причин взимку Київміськбуд був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалося ще відключення світла, але відсутність продажів і несплата „розстрочниками“ все ж таки першочергове», — зазначив Кушнір.

За його словами, зараз робиться все можливе, щоб відновити фінансове здоров'я компанії і Київміськбуд почав будувати нормальними темпами.

Викуп нерухомості та докапіталізація

Зокрема, очікується, що у Київміськбуду викуплять нерухомості на 300 млн грн на потреби міста.

Крім того, на розгляді комісій міськради перебуває рішення щодо докапіталізації компанії на 1 млрд грн.

Також триває робота з банками щодо реструктуризації заборгованості.

Звернення до інвесторів

Кушнір також закликав покупців відновити виплати за програмами розстрочки.

«Переконливо прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете „почніть будувати, почнемо платити“. Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня», — наголосив голова Київміськбуду.

Кушнір пообіцяв, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому покупці придбали квартиру.

«У довоєнні часи ми часто говорили про те, що „КМБ завжди добудовує до кінця“. І сьогодні робимо все можливе, щоб цей девіз залишився беззаперечним», — додав він.