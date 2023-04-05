Генсек НАТО просить союзників виділяти на підтримку України по €500 млн щороку – Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить країн-членів Альянсу щорічно виділяти по 500 мільйонів євро для фінансування комплексного пакету допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на ознайомлені джерела.

Столтенберг наполягає, аби країни НАТО збільшили внески до фонду комплексного пакету допомоги України. Цей пакет включає короткострокову допомогу, наприклад паливо, амуніцію та системи боротьби з безпілотниками, так і довгострокову підтримку України на шляху до повної модернізації української армії відповідно до стандартів НАТО.