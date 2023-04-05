Генсек НАТО просить союзників виділяти на підтримку України по €500 млн щороку – Bloomberg
Йдеться про багаторічну підтримку у реформуванні ЗСУ.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить країн-членів Альянсу щорічно виділяти по 500 мільйонів євро для фінансування комплексного пакету допомоги Україні. Про це повідомляє
Столтенберг наполягає, аби країни НАТО збільшили внески до фонду комплексного пакету допомоги України. Цей пакет включає короткострокову допомогу, наприклад паливо, амуніцію та системи боротьби з безпілотниками, так і довгострокову підтримку України на шляху до повної модернізації української армії відповідно до стандартів НАТО.
За даними Bloomberg, мова найперше про нелетальну зброю. Проте якщо врахувати, що запаси зброї радянського зразка у світі вичерпуються, то при переході на стандарти НАТО це може автоматично відкрити можливість постачання летальної сучасної зброї, як свого часу саме це підштовхнуло союзників почати постачати Україні артилерію 155-го калібру, інформує