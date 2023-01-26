До обігу в Україні допустили канадські "облігації суверенітету України"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні випущені Канадою "Облігації суверенітету України" (ISIN CA135087P733) на 500 млн канадських доларів (близько $373,3 млн), повідомляє пресслужба НКЦПФР .

В уряді Канади раніше пояснювали, що випуск облігацій на підтримку України має великий попит у інвесторів у Канаді та за кордоном, книга замовлень перевищила 500 млн канадських доларів.

Купонна ставка облігацій становить 3,245%, виплата купонів здійснюватиметься двічі на рік - 24 лютого та 24 серпня, а погашення заплановано на 24 серпня 2027 року, у День незалежності України.