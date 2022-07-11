Шведская компания Electrolux продает свой бизнес в РоSSии

Компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional продает свой бизнес в РоSSии местному руководству и покидает страну. Об этом идет речь в заявлении компании, передает Reuters.

Шведская компания Electrolux продает свой бизнес в РоSSии
Фото: lb.ua

«В результате непрерывной войны и санкций мы предполагаем, что мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в РоSSии в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении производителя.

«После оценки того, что непрерывность бизнеса в РоSSии в текущей ситуации невозможна, Electrolux Professional прекратит свою деятельность в стране», — отмечают в компании.

В роSSийском офисе компании работает 25 сотрудников.

Напомним

Накануне стало известно, что британская компания Diageo, владелец брендов Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и других, тоже уходит из РоSSии.





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