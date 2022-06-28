Экспорт нефти из черноморских и азовских портов РоSSии вырос почти на 30%

Экспорт сырой нефти из роSSийских портов в Черном и Азовском морях увеличился в мае 2022 года по сравнению с апрелем на 28,3% — до 10,98 млн тонн, которые перевезли 83 танкера. Об этом свидетельствуют данные проекта Института Черноморских стратегических исследований, передает издание «Порты Украины».

фото: eadaily.com

«75% роста экспорта сырой нефти — 1,8 млн тонн — сформировался за счет нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), содержащей примерно 20% роSSийской и 80% казахской нефти», — говорится в исследовании.

Из портов РФ в Черном море экспортируются два отдельных потока сырой нефти: первый — это только сырая нефть происхождением из месторождений РФ , второй — это смесь сырой нефти из Казахстана (80%) с роSSийской сырой нефтью из месторождений компании «Лукойл» на территории РФ (20%).

Смесь казахской и роSSийской сырой нефти экспортируется исключительно по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, и его отдельным терминалом КТК в НовороSSийске, который имеет выносные причальные устройства (буи) в открытом море в 5 км от берега. Эта нефть не подпадает под санкции ЕС , которые были согласованы в июне и вступят в силу в начале декабря 2022 года.

Экспорт нефти в мае увеличился на 35%

По данным исследования, количество танкеров с исключительно роSSийской сырой нефтью, направленных из роSSийских портов в Черном и Азовском морях, увеличилось на 18,5% — до 32 судов, с нефтью КТК — на 41,7%, до 51 судна.

В мае 2022 года импорт «казахско-роSSийской смеси» странами ЕС увеличился по сравнению с апрелем на 35,6% или на 1,1 млн тонн — до 4,5 млн тонн. Другие страны мира тоже увеличили импорт нефти КТК на 35,7%, но в физических объемах не столь существенно: увеличение в мае составило около 0,6 млн тонн, общий объем — 2,4 млн тонн.

В течение мая роSSийская нефть КТК поставлялась в порты 15 стран. В частности, 35 танкеров (или 69% от их общего количества) приняли порты стран ЕС .

Кто покупает роSSийско-казахскую нефть

Лидером среди стран-импортеров нефти КТК является Италия — ее порты приняли 13 танкеров. Далее следует Греция — 7, Нидерланды и Корея — по 5, Испания и Франция — по 4, Турция — 3, Индия и Китай — по 2, а также Мальта, Великобритания, Панама, Сингапур, ОАЭ , Израиль — по 1.

Среди судовладельцев танкеров, перевозивших сырую нефть, — компании из 11 стран. Суммарно 40 танкеров (или 78% от их общего количества) принадлежат судовладельцам из стран ЕС .