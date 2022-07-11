Украинцы продали валюты на $207 миллионов больше, чем купили

Объемы продажи населением Украины валюты в июне превысили объемы ее покупки на $207,3 млн, что несколько ниже показателя за май $262,2 млн и апрель $237,8 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Сокращение объемов

В июне объемы продаж валюты сократились до $206,6 млн с $244,1 млн в мае и $252,6 млн в апреле, тогда как объемы покупки составили $11,9 млн по сравнению с $10,2 млн и $8,6 млн в мае апреле соответственно.

На наличном рынке объемы сделок в июне выросли в четыре раза благодаря снятию НБУ потолка на цену продажи валюты. Если в марте-апреле банки реализовали населению соответственно $72 млн и $62,7 млн, в мае — $216,9 млн, то уже в июне — $865 млн.

Объемы покупки валюты у населения на официальном рынке в июне выросли еще больше — до $852,4 млн с $188,6 млн — в мае, $68,8 млн — в апреле и $71,3 млн — в марте.

По данным НБУ, обращение на официальном наличном валютном рынке в июне уже превысило 40% довоенного уровня, тогда как в первые месяцы войны после полного запрета он составлял менее 5%.

Объемы продажи безналичной валюты сократились по сравнению с довоенными в среднем в 2?2,5 раза, в то время как объемы покупки снизились почти на два порядка.

В то же время клиенты банков в июне стали существенно больше покупать безналичную валюту, чем продавать: чистая покупка составила $1,678 млрд по сравнению с $1,184 млрд в мае и $421,2 млн в апреле.

В целом с начала этого года население продало валюты на $497,7 млн больше, чем купило, тогда как клиенты банков, напротив, купили ее на $5,7 млрд больше, чем продали.

Напомним

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $22,756 млрд. В июне они сократились на 9%.

Нацбанк отменил запрет на покупку валюты для импорта товаров. Так, 9 июля, бизнес сможет покупать валюту и переводить средства по операциям по импорту товаров.