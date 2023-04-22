Henkel нарешті йде з Росії — бізнес купили "місцеві інвестори"

Про бажання піти з РФ Henkel заявила рік тому.

Німецький концерн Henkel, який випускає косметику та побутову хімію під брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa, Persil, нарешті продав бізнес у Росії консорціуму місцевих інвесторів, йдеться у повідомленні компанії, інформує ZN.ua .

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Рік тому, у квітні 2022, компанія оголосила про рішення вийти з Росії. Повідомлялося, що Henkel збирається вийти з бізнесу «упорядковано», але «поки що не може оцінити фінансові наслідки», які спричинить припинення діяльності в країні, яка здійснювалась з 1992 року.

Узгоджена сума угоди — 54 млрд рублів (€600 млн). Усі погодження з боку держорганів отримано, закриття угоди очікується найближчим часом, йдеться у прес-релізі.

До складу консорціуму, який стане новим власником бізнесу Henkel у Росії, увійшли компанії Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services.

Нова компанія матиме назву LAB Industries. Підрозділ почав русифікувати бренди ще до передачі активів.

Російські споживачі вже мають змогу знайти на полицях супермаркетів «нові» бренди компанії: товари продаються у звичному дизайні, але з назвами російською мовою. Так, покупці можуть знайти кондиціонер для білизни «Вернель», порошок для прання «Персил» та туалетні блоки «Бреф».

У Росії вже заплановано відновлення роботи 240 магазинів одягу Bershka, Zara та Pull&Bear. Але тепер під новими назвами: Bershka працюватиме під лейблом Ecru, Pull&Bear перейменують на DUB, а Zara стане Maag.

Після того як французький виробник алкоголю Pernod Ricard відновив постачання своєї продукції в Росію і критики, якою супроводжувалося повернення, шведський бренд Absolut, який належить французькій компанії, вирішив припинити експорт своєї продукції до Росії.