Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSии

Канада ввела новые санкции против нефтяной, газовой и химической промышленности РФ "в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента РоSSии Владимира Путина в Украину". Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли, говорится в заявлении МИД Канады.

Ограничительные меры включают запрет на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для обеспечения работы указанных сфер. В частности, они касаются технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услуг.

Как отмечается, санкции направлены на отрасль, которая приносит около 50% доходов федерального бюджета РФ .

"Объявленные сегодня меры усиливают давление на президента Путина для немедленного вывода его войск с украинской земли. Канада твердо верит, что украинцы заслуживают жить в мире, и призывает роSSийское руководство прекратить эту бессмысленную войну", — говорится в заявлении.