Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSии
Речь идет о запрете на экспорт 28 жизненно необходимых для этой промышленности услуг, информирует
Канада ввела новые санкции против нефтяной, газовой и химической промышленности РФ "в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента РоSSии Владимира Путина в Украину". Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли, говорится в
Ограничительные меры включают запрет на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для обеспечения работы указанных сфер. В частности, они касаются технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услуг.
Как отмечается, санкции направлены на отрасль, которая приносит около 50% доходов федерального бюджета РФ.
"Объявленные сегодня меры усиливают давление на президента Путина для немедленного вывода его войск с украинской земли. Канада твердо верит, что украинцы заслуживают жить в мире, и призывает роSSийское руководство прекратить эту бессмысленную войну", — говорится в заявлении.
В МИД убеждены: новые ограничения снизят возможности РоSSии продолжать войну и дадут четкий сигнал Кремлю, что Канада не прекратит привлекать к ответственности виновных в разрушениях на территории Украины.