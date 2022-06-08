Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSии

Речь идет о запрете на экспорт 28 жизненно необходимых для этой промышленности услуг, информирует ZN.ua.

Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РоSSии
© atr.ua

Канада ввела новые санкции против нефтяной, газовой и химической промышленности РФ "в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента РоSSии Владимира Путина в Украину". Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли, говорится в заявлении МИД Канады.

Ограничительные меры включают запрет на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для обеспечения работы указанных сфер. В частности, они касаются технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услуг.

Как отмечается, санкции направлены на отрасль, которая приносит около 50% доходов федерального бюджета РФ.

"Объявленные сегодня меры усиливают давление на президента Путина для немедленного вывода его войск с украинской земли. Канада твердо верит, что украинцы заслуживают жить в мире, и призывает роSSийское руководство прекратить эту бессмысленную войну", — говорится в заявлении.

В МИД убеждены: новые ограничения снизят возможности РоSSии продолжать войну и дадут четкий сигнал Кремлю, что Канада не прекратит привлекать к ответственности виновных в разрушениях на территории Украины.


Максим Царук, ZN.ua





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