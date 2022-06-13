Несмотря на санкции: роSSийские олигархи продолжают летать над Европой, детали расследования

Несмотря на санкции против РоSSии, которые были введены за вооруженную агрессию против Украины, некоторые роSSийские олигархи находят возможность обойти ограничения и летать в Европу, информирует Апостроф.

Об этом идет речь в расследовании журналистов издания Welt.de.

Частные самолеты, принадлежащие богатым россиянам, все еще кружат над Европой. В общей сложности удалось выявить около 30 полетов предполагаемых роSSийских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с начала действия санкций ЕС в отношении РоSSии.

Так, в воздушной пространстве стран Европейского Союза были обнаружены самолеты и вертолеты, принадлежащие таким олигархам, как Евгений Пригожин (ответственный за ЧВК "Вагнер", "повар" Путина), Алишер Усманов (основатель "Металлоинвеста"), Евгений Швидлер.

Евгений Швидлер считается другом доверенного лица Путина и бывшего владельца футбольного клуба Романа Абрамовича. До конфискации в Лондоне частный самолет Швидлера еще восемь раз пролетал через ЕС, несколько раз через воздушное пространство Германии. Его последняя поездка в Лондон началась также 18 марта в Гамбурге, где самолету никто не мешал взлететь.


Евгений Устименко, Апостроф





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