В США 85% продавцов планируют внедрить криптовалютные платежи — исследование

В исследовании касательно криптовалютных платежей, которое проводилось с 3 по 16 декабря, приняли участие 2000 руководителей высшего звена американских розничных компаний, сообщает Deloitte.

Согласно опросу, более 85% продавцов в США считают внедрение криптоплатежей своим стратегическим приоритетом, при этом почти три четверти респондентов планируют начать принимать платежи в криптовалюте или стейблкоинах в течение следующих 24 месяцев.

Согласно Deloitte, интерес к криптовалютам превалирует у молодого поколения.

В исследовании также говорится, что расходы на криптоинфраструктуру значительно увеличатся, поскольку более 60% респондентов сообщили, что в течении 12 месяцев рассчитывают установить бюджет в более чем $500 тысяч для обеспечения проведения криптоплатежей.

Однако более половины (52%) продавцов не планируют владеть криптовалютами напрямую, а использовать разнообразные платежные системы, которые бы конвертировали цифровые активы в фиат.