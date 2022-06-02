Все больше украинцев возвращаются домой и на работу – исследование

Украинцы начали активно возвращаться домой и на рабочие места после первых месяцев паники и массового выезда за границу в связи с началом полномасштабной войны, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Gradus Research .

Согласно опросу, 59% украинцев сейчас работают. Количество работающих респондентов значительно возросло за предыдущие 2,5 месяца: с 24% до 36%.

В начале войны 38% опрошенных констатировали, что у них сохранилось рабочее место, но они не работают, тогда как сейчас их число сократилось до 23%.

Улучшается ситуация и среди нетрудоустроенных: их количество за последний месяц снизилось с 41% до 35%.

Сейчас больше всего трудоустроенных – в западных и центральных областях: 70% и 58% соответственно. Возвращаются к работе и жители столицы. По состоянию на 23 мая, 44% опрошенных киевлян работают.

«Возвращение к работе очень важно, ведь труд дает людям смысл. Эти изменения также являются маркером того, что общество постепенно переходит от ожидания скорой победы и отсрочки жизни на потом к адаптации к реальности», - комментирует директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Вернуться из-за границы при первой возможности готовы 57% респондентов, а 19% еще не приняли решение.

В то же время, достаточно большое количество украинцев - 82% - верят в то, что Украина способна отразить наступление РоSSии.