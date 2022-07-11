Впервые за последний год: белорусы скупили валюты больше, чем продали

Впервые за последние двенадцать месяцев белорусы купили валюты больше, чем продали. Об этом пишет Myfin.by.

Фото: myfin.by

В июне чистая покупка валюты (покупка минус продажа) населением составила $41,3 млн.

Всего же за январь-июнь 2022, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $4?551,9 млн в эквиваленте, а продали на $4?956,5 млн. Всего с начала года продано инвалюты на $404,6 млн больше, чем куплено.