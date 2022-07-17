Чоловіку з російським паспортом не продали речі за кордоном: відео з магазину

У Європі все частіше відмовляються продавати речі росіянам у люксових бутіках після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Так, у Флоренції у бутіку Bottega Veneta чоловікові з російським паспортом не продали одяг.

Російський покупець самостійно записав відео та поділився своїм лихом. Кадри з'явились в одному з телеграм-каналів.

Чоловік попросив продавця дати поміряти йому піджак, на що жінка відповіла, що мають заборону на продаж громадянам з російським паспортом.

Чоловік вирішив не здаватися і заявив, що у нього є друг з італійським громадянством.

«Якщо він зараз зі мною прийде, ви продасте?», – каже він.

Жінка-продавець відповіла ствердно, але попросила прибрати камеру і не знімати те, що відбувається.