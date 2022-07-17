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2022-07-17
Чоловіку з російським паспортом не продали речі за кордоном: відео з магазину
У Європі все частіше відмовляються продавати речі росіянам у люксових бутіках після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Так, у Флоренції у бутіку Bottega Veneta чоловікові з російським паспортом не продали одяг.
Російський покупець самостійно записав відео та поділився своїм лихом. Кадри
Чоловік попросив продавця дати поміряти йому піджак, на що жінка відповіла, що мають заборону на продаж громадянам з російським паспортом.
Чоловік вирішив не здаватися і заявив, що у нього є друг з італійським громадянством.
«Якщо він зараз зі мною прийде, ви продасте?», – каже він.
Жінка-продавець відповіла ствердно, але попросила прибрати камеру і не знімати те, що відбувається.
Ирина Юрченко, politeka.net