OTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантам

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank, який працює в Україні.

OTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити рашистам

Тепер у переліку спонсорів війни вже 24 організації. У НАЗК повідомили, що рішення внести до нього OTP Bank прийнято у зв'язку з позицією керівництва банку продовжувати роботу в Росії та фактичним визнанням псевдореспублік ДНР і ЛНР.

Як з'ясувалося, OTP Bank продовжує працювати РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Представники банку обслуговують 2,2 мільйони клієнтів. Установа входить до топ-50 найбільших у країні-агресорі. Воно посідає 2-е місце на її ринку POS-кредитування з часткою 15,3% та 8-е місце на ринку кредитних карток.

Виявилося, що OTP Bank надає пільгові кредити російським військовослужбовцям, демонструє "підтримку та спонсорування тероризму". Рашисти, призвані на військову службу через мобілізацію чи по контракту, та їхні сім'ї мають право подавати заяви на надання відстрочки платежів за позиками та кредитами.

Після аналізу фінансових результатів з'ясувалося, що російський ОТП Банк отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку і вніс до бюджету РФ близько 190 млн рублів лише податку на прибуток. OTP Group у 2021 році отримала 37,6 млрд форинтів чистого прибутку в РФ – 7,6% від сукупного прибутку групи.

Внесення список міжнародних спонсорів війни є дієвим репутаційним інструментом, тому такі компанії потрапляють до бази даних World-Check, яка проводить облік осіб та організацій з підвищеним ризиком і використовується в усьому світі для виявлення та управління регуляторними, фінансовими та репутаційними ризиками.

Взаємодія з базою World-Check дозволяє захищати міжнародний фінансовий сектор від спонсорів війни, і співпраця з ними є небезпечною для соціально відповідального бізнесу.

OTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити рашистам

Нагадаємо, OTP Group – один із лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. Він має дочірні банки в Україні, Словенії, Хорватії Словаччини, Румунії, Чорногорії та РФ.

Раніше повідомлялося, що у березні до списку міжнародних спонсорів війни внесли австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International. У головному офісі відреагували на звинувачення.


Леся Ловіцька, Тудей





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