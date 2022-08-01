Марки з "русскім воєнним корабльом", підписані Залужним, продали на аукціоні для допомоги ЗСУ

На благодійному вечері-аукціоні "Перемога починається з тебе", що відбувся у Києві на станції метро "Майдан незалежності" продали ексклюзивні марки Укрпошти, підписані головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, автором фрази "русскій воєнний корабль іді на х.." Романом Грибовим та гендиректором Укрпошти Ігорем Смілянським.

За марки вдалося виручити 21 тис. доларів, що зробило їх одним з найдорожчих лотів аукціону. Також на цьому аукціоні, що був проведений за підтримки благодійних фондів "Рідна Оболонь" та "Синтез України", було реалізовано більше 50 лотів, серед яких: старовинні ікони, рідкісні книги про Україну, предмети антикваріату, твори українських живописців, присвячені боротьбі проти збройної агресії росії, здобуті в бою трофеї та інші унікальні речі, інформує Апостроф .

Зокрема, на аукціоні були продані: унікальне ілюстроване видання "Кобзаря" Тараса Шевченка 1896 року, пернач козацької старшини XVII століття, захоплені в бою розбиті зразки російської зброї та інші лоти.

Загалом на аукціоні було виручено близько 4 млн грн. Як зазначив співзасновник фонду "Рідна Оболонь", депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, усі отримані на аукціоні кошти підуть на допомогу конкретним підрозділам ЗСУ та ТрО, що зараз захищають Україну на передовій.

"Друзі, я вдячний президенту, вдячний наші українській армії за те, що я зараз працюю і можу робити усе для того, щоб наближувати нашу перемогу", - заявив Владислав Трубіцин, відкриваючи аукціон.

У свою чергу голова Оболонської районної державної адміністрації та співзасновник фонду "Рідна Оболонь" Кирило Фесик зазначив, що головне завдання аукціону це "об'єднати зброю мистецьку зі зброєю сталевою" заради нашої перемоги, адже мистецтво, на його думку – це також зброя.

В аукціоні взяли участь близько 200 учасників. Також були присутні діячі мистецтва, рідні героїв оборони Маріуполя, які закликали зробити усе можливе, аби усі українські герої, які опинилися в полоні, якнайшвидше повернулися додому.

"Сьогодні нам вдалося акумулювати близько 4 млн. гривень, що підуть на допомогу нашим героям, які захищають Україну зі зброєю в руках. І це лише один з епізодів нашої боротьби. І наш фонд "Рідна Оболонь", і усі присутні сьогодні на цій станції метро люди щодня працюють на те, щоб наші захисники мали усе необхідне для перемоги, і будуть робити це й далі", - заявив після завершення аукціону Владислав Трубіцин.