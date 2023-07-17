Швеція затвердила пакет допомоги Україні на понад 500 млн євро

Стратегія співпраці розрахована на чотири роки.

Уряд Швеції планує надати Україні допомогу протягом чотирьох років на суму 6 млрд шведських крон або 522 млн євро. Відповідну стратегію про співпрацю ухвалив уряд Швеції сьогодні, повідомляє пресслужба , інформує ZN.ua .

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Міністр із питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл зауважив, що урядом Швеції ухвалена абсолютно нова стратегія відновлення України, яка є найбільшою двосторонньою стратегією Швеції за всю її історію.

"Підтримка України є одним із наших найважливіших пріоритетів, і ця стратегія посідає центральне місце в цьому процесі. Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити надійну та довгострокову підтримку відновлення України. Це зміцнить стійкість України та демократичний розвиток, що зміцнить здатність країни протистояти повномасштабному вторгненню Росії.", - зазначив міністр.

Зазначається, що стратегія співпраці Швеції з Україною в галузі відновлення та реформ включає п'ять сфер підтримки:

відновлення з упором на критично важливу інфраструктуру, основні соціальні послуги та реабілітацію

зелений перехід та сталий розвиток

інклюзивний економічний розвиток, підприємництво та торгівля

безпека та стабілізація

права людини, демократія, верховенство закону та гендерна рівність.

На сьогодні Швеція підтримала Україну на загальну суму близько 22 мільярдів шведських крон, включаючи 4 мільярди шведських крон у вигляді фондів допомоги. Двостороння допомога Україні в рамках чинної Стратегії співпраці Швеції в галузі реформ зі Східною Європою на 2021–2027 роки буде переведена в нову Стратегію співпраці Швеції з Україною щодо відновлення та реформ. Загальна сума, передбачена Стратегією реформаторської співпраці Швеції зі Східною Європою, залишається незмінною і становить 6,6 млрд. шведських крон на 2021-2027 роки.