Швеція затвердила пакет допомоги Україні на понад 500 млн євро

Стратегія співпраці розрахована на чотири роки.

Уряд Швеції планує надати Україні допомогу протягом чотирьох років на суму 6 млрд шведських крон або 522 млн євро. Відповідну стратегію про співпрацю ухвалив уряд Швеції сьогодні, повідомляє пресслужба, інформує ZN.ua.

Швеція затвердила пакет допомоги Україні на понад 500 млн євро
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Міністр із питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл зауважив, що урядом Швеції ухвалена абсолютно нова стратегія відновлення України, яка є найбільшою двосторонньою стратегією Швеції за всю її історію.

"Підтримка України є одним із наших найважливіших пріоритетів, і ця стратегія посідає центральне місце в цьому процесі. Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити надійну та довгострокову підтримку відновлення України. Це зміцнить стійкість України та демократичний розвиток, що зміцнить здатність країни протистояти повномасштабному вторгненню Росії.", - зазначив міністр.

Зазначається, що стратегія співпраці Швеції з Україною в галузі відновлення та реформ включає п'ять сфер підтримки:

  • відновлення з упором на критично важливу інфраструктуру, основні соціальні послуги та реабілітацію
  • зелений перехід та сталий розвиток
  • інклюзивний економічний розвиток, підприємництво та торгівля
  • безпека та стабілізація
  • права людини, демократія, верховенство закону та гендерна рівність.

На сьогодні Швеція підтримала Україну на загальну суму близько 22 мільярдів шведських крон, включаючи 4 мільярди шведських крон у вигляді фондів допомоги. Двостороння допомога Україні в рамках чинної Стратегії співпраці Швеції в галузі реформ зі Східною Європою на 2021–2027 роки буде переведена в нову Стратегію співпраці Швеції з Україною щодо відновлення та реформ. Загальна сума, передбачена Стратегією реформаторської співпраці Швеції зі Східною Європою, залишається незмінною і становить 6,6 млрд. шведських крон на 2021-2027 роки.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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