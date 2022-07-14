Миллиардер Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»

Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер вновь раскритиковал цифровые активы . Он заявил, что «никогда не прикоснется» ни к одному из них. Об этом пишет Forklog.

Фото: Чарльз Мангер/thecoin.news

Советы миллиардера

98-летний миллиардер отметил, что не заинтересован в подрыве национальных валют. Мангер призвал никогда не инвестировать в новый класс активов. По его мнению, единственный правильный подход к этой «массовой глупости» — ее «полное избегание».

«Я думаю, что любой, кто продает эти вещи, либо заблуждается, либо злой. Криптовалюты — инвестиция в ничто, и парень, который пытается продать вам инвестицию в ничто, говорит: „У меня есть особый вид ничего, из которого трудно сделать больше“», — подчеркнул соратник Уоррена Баффетта.

Мангер добавил, что лучшей инвестиций будет покупка акций компаний, которые «по-настоящему заинтересованы в реальном бизнесе».

Ранее вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway сравнил Tesla и биткоин с «вошью и блохой», а также усомнился в способности цифрового золота «стать мировым платежным средством».

В декабре 2021 года Мангер заявил, что власти Китая приняли верное решение, запретив криптовалюты и связанную с ними деятельность.

Напомним, в феврале 2022 года миллиардер сравнил цифровые активы с «венерической болезнью».