Миллиардер Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»
Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер вновь раскритиковал
Советы миллиардера
98-летний миллиардер отметил, что не заинтересован в подрыве национальных валют. Мангер призвал никогда не инвестировать в новый класс активов. По его мнению, единственный правильный подход к этой «массовой глупости» — ее «полное избегание».
«Я думаю, что любой, кто продает эти вещи, либо заблуждается, либо злой. Криптовалюты — инвестиция в ничто, и парень, который пытается продать вам инвестицию в ничто, говорит: „У меня есть особый вид ничего, из которого трудно сделать больше“», — подчеркнул соратник Уоррена Баффетта.
Мангер добавил, что лучшей инвестиций будет покупка акций компаний, которые «по-настоящему заинтересованы в реальном бизнесе».
Ранее вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway сравнил Tesla и биткоин с «вошью и блохой», а также усомнился в способности цифрового золота «стать мировым платежным средством».
В декабре 2021 года Мангер заявил, что власти Китая приняли верное решение, запретив криптовалюты и связанную с ними деятельность.
Напомним, в феврале 2022 года миллиардер сравнил цифровые активы с «венерической болезнью».