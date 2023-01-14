Експерти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шники

В Україні роботодавці продовжують шукати робітників, незважаючи на повномасштабну війну. Найбільшу заробітну плату у грудні пропонували водіям-міжнародникам, свідчать оцінки статистики сайту з пошуку роботи й співробітників Work.ua.

До списку високооплачуваних професій грудня увійшли:

водій-міжнародник – 40 тис. грн;

автомаляр – 35 000 грн;

рієлтор – 30 000 грн;

дизеліст – 29 000 грн (через масову необхідність обслуговувати генератори).

Найменшу зарплату пропонують прибиральникам – 8 тис. грн, помічникам ветеринарного лікаря – 9 тис. грн та посудомийникам – 9 тис. грн.

Топ-5 найпопулярніших серед роботодавців спеціальностей такий: