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2023-01-14
Експерти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шники
Найменшу зарплату пропонують прибиральникам.
© unsplash/dylandgillis
В Україні роботодавці продовжують шукати робітників, незважаючи на повномасштабну війну. Найбільшу заробітну плату у грудні пропонували водіям-міжнародникам, свідчать оцінки статистики сайту з пошуку роботи й співробітників
До списку високооплачуваних професій грудня увійшли:
- водій-міжнародник – 40 тис. грн;
- автомаляр – 35 000 грн;
- рієлтор – 30 000 грн;
- дизеліст – 29 000 грн (через масову необхідність обслуговувати генератори).
Найменшу зарплату пропонують прибиральникам – 8 тис. грн, помічникам ветеринарного лікаря – 9 тис. грн та посудомийникам – 9 тис. грн.
Топ-5 найпопулярніших серед роботодавців спеціальностей такий:
Олена Середа, ZN.ua