Експерти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шники

Найменшу зарплату пропонують прибиральникам.

Експерти назвали найбільш затребувані та високооплачувані професії в Україні, і це не IT-шники
© unsplash/dylandgillis

В Україні роботодавці продовжують шукати робітників, незважаючи на повномасштабну війну. Найбільшу заробітну плату у грудні пропонували водіям-міжнародникам, свідчать оцінки статистики сайту з пошуку роботи й співробітників Work.ua.

До списку високооплачуваних професій грудня увійшли:

  • водій-міжнародник – 40 тис. грн;
  • автомаляр – 35 000 грн;
  • рієлтор – 30 000 грн;
  • дизеліст – 29 000 грн (через масову необхідність обслуговувати генератори).

Найменшу зарплату пропонують прибиральникам – 8 тис. грн, помічникам ветеринарного лікаря – 9 тис. грн та посудомийникам – 9 тис. грн.

Топ-5 найпопулярніших серед роботодавців спеціальностей такий:

  • продавець-консультант із середньою зарплатою 12 тис. грн;
  • менеджер із продажу – 20 тис. грн;
  • бухгалтер – 15 тис. грн;
  • водій – 22 тис. грн;
  • кухар – 14 тис. грн.


Олена Середа, ZN.ua





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