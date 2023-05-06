Електроенергія в Україні - в НКРЕКУ назвали економічно обґрунтований тариф

Тарифи на електроенергію в Україні можуть підвищити вже з 1 червня, коли закінчиться термін дії постанови, що регулює вартість комунальної послуги для населення. Остаточне рішення про те, скільки ж платитимуть споживачі за світло ще не прийнято, але тарифи будуть відповідати платоспроможності населення, зазначили у НКРЕКУ.

Вчетверо дорожче: українцям розповіли, скільки насправді має коштувати електроенергія

Чинний тариф на електроенергію для населення України (1,44 грн за кВт/год.) наразі покриває лише чверть її вартості, розповів голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Тоді як економічно обґрунтований тариф на електрику, який включає собівартість доставки, в тому числі, а також ПДВ, становить понад 6 грн за кВт-год.

За словами Ущаповського, фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладання спеціальних зобов'язань на державних виробників електричної енергії – "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Проте вже з початку літа тарифи для населення доведеться підвищувати.

Вчетверо дорожче: українцям розповіли, скільки насправді має коштувати електроенергія

Що входить у фактичний тариф на електроенергію:

  • 3,24 грн за кВт-год – середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу вперед" за березень;
  • 0,43 грн за кВт-год – тариф на послуги з передачі з 1 квітня;
  • 1,32 грн за кВт-год – середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;
  • 0,115 грн за кВт-год – середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг;
  • 20% – ПДВ.

Середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення зараз становить 1,56 грн за кВт-год. з урахуванням ПДВ. Очевидно, що ця сума не покриває навіть витрати на доставку електроенергії до споживача. А ще треба десь брати кошти на генерацію та відновлення енергосистеми.

Скільки коштуватиме електроенергія в Україні з 1 червня

За ймовірним сценарієм, вартість електроенергії для побутових споживачів зросте приблизно на 30-40% - до 2,3-2,5 грн за кВт/год. Як відомо, зараз українці платять по 1,44 грн за кожний кВт/год при використанні до 250 кВт/год на місяць, та 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – при споживанні більше ніж 250 кВт-год у місяць.

Раніше повідомлялося про графіки відключення електроенергії в Україні у літній період.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
У компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами УкраїниУ компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами України
На ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язаньНа ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язань
Норвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – BloombergНорвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – Bloomberg
Емісія грошей: в Нацбанку розповіли про планиЕмісія грошей: в Нацбанку розповіли про плани
МВФ двічі на рік переглядатиме програму розширеного фінансування УкраїниМВФ двічі на рік переглядатиме програму розширеного фінансування України
Блок рекламы


Похожие новости
Російський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПКРосійський олігарх Фрідман досі контролює в Україні 18 компаній — ЦПК
В Україні планують побудувати понад 30 заводів з виробництва біометану – ОГТСУВ Україні планують побудувати понад 30 заводів з виробництва біометану – ОГТСУ
АТБ масово закриває супермаркети в УкраїніАТБ масово закриває супермаркети в Україні
OTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантамOTP Bank в Україні визнали міжнародним спонсором війни: видає пільгові кредити російським окупантам
Попит на валюту в Україні впав, особливо на безготівкову – дані НБУПопит на валюту в Україні впав, особливо на безготівкову – дані НБУ
"Нафтогаз" визначився з "фіксованим" тарифом на газ для населення до травня 2024 року"Нафтогаз" визначився з "фіксованим" тарифом на газ для населення до травня 2024 року
Депутати вирішили законодавчо зменшити кількість видів сигарет в Україні: кажуть, зростає кількість курцівДепутати вирішили законодавчо зменшити кількість видів сигарет в Україні: кажуть, зростає кількість курців
З 25 квітня в Україні в обігу з'явиться багато нових купюр, які матимуть одну відмінністьЗ 25 квітня в Україні в обігу з'явиться багато нових купюр, які матимуть одну відмінність
Ціни на квартири радикально змінилися в Україні: скільки коштує житло в областяхЦіни на квартири радикально змінилися в Україні: скільки коштує житло в областях
Японія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу УкраїніЯпонія спрямовує Світовому банку $471 мільйонів на допомогу Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости