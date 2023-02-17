У Великій Британії випустили монету з Дамблдором та королем Чарльзом ІІІ

Вона присвячена 25-річчю виходу до друку книги «Гаррі Поттер і філософський камінь», інформує ZN.ua.

У Великій Британії випустили монету з Дамблдором та королем Чарльзом ІІІ
Монета присвячена 25-річчю виходу "Гаррі Поттер та філософський камінь"
© Монетний двір Британії

Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету, на якій зображений Альбус Дамблдор. Вона стала вже третьою з серії, присвяченої 25-річчю публікації книги «Гаррі Поттер та філософський камінь», але першою – на якій зображено портрет короля Чарльза ІІІ, повідомляє ВВС.

У самому монетному дворі зазначили, що це «одна з небагатьох» колекцій, де зміниться портрет монарха.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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