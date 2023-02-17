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2023-02-17
У Великій Британії випустили монету з Дамблдором та королем Чарльзом ІІІ
Вона присвячена 25-річчю виходу до друку книги «Гаррі Поттер і філософський камінь», інформує
Монета присвячена 25-річчю виходу "Гаррі Поттер та філософський камінь"© Монетний двір Британії
Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету, на якій зображений Альбус Дамблдор. Вона стала вже третьою з серії, присвяченої 25-річчю публікації книги «Гаррі Поттер та філософський камінь», але першою – на якій зображено портрет короля Чарльза ІІІ, повідомляє
У самому монетному дворі зазначили, що це «одна з небагатьох» колекцій, де зміниться портрет монарха.
Фаїна Вауліна, ZN.ua