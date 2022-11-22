В Україні випустили нову монету номіналом 20 грн: фото

У вівторок, 22 листопада, Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень, яка присвячена 300-річчю від дня народження філософа Григорія Сковороди.

Монета отримала назву "Сад божественних пісень". Виготовлена вона із срібла. Маса дорогоцінного металу у чистоті – 62,2 г, діаметр – 50 мм. Монета номіналом 20 гривень була випущена тиражем 2 тис. 500 штук.

На аверсі грошового знака зображено символічний стилізований фонтан із райськими деревами та рядками зі збірки "Сад божественних пісень". Також є напис "Україна" та зазначено рік карбування.

На реверсі 20-гривневої монети зображено метафоричну художньо-образну композицію з юнаком, який грає на сопілці, а сам сидить під деревом вишні. По краю монети викарбувано слова, що належать Григорію Сковороді: "Світ ловив мене, та не спіймав".

Нещодавно Національний банк презентував першу пам'ятну медаль із серії, присвяченої містам-героям. Монета отримала назву "Херсон – місто-герой".

На медалі зображено Херсон до повномасштабного вторгнення та протести мешканців міста навесні 2022 року проти російських військ. На звороті розмістили рядки з твору Ліни Костенко "Берестечко".

У майбутньому Нацбанк планує випустити монети, присвячені Харкову, Маріуполю, Київській області (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

Раніше повідомлялося, що в Україні браковану монету номіналом 10 копійок продають за 29 тисяч гривень.