В Британії завершився найбільший у світі експеримент чотириденного робочого тижня

У Британії добіг кінця найбільший у світі експеримент, в рамках якого роботодавці випробували чотириденний робочий тиждень. Після пілотного проєкту десятки британських роботодавців здебільшого вирішили дотримуватися такого графіка. Про це повідомляє Reuters.

В Британії завершився найбільший у світі експеримент чотириденного робочого тижня
Фото: pixabay.com

Співробітники 61 компанії по всій Британії працювали в середньому 34 години протягом чотирьох днів з червня по грудень 2022 року, заробляючи при цьому свою поточну зарплату. З них 56 компаній, або 92%, вирішили продовжувати таку діяльність, 18 з них — на постійній основі.

За даними британської дослідницької організації Autonomy, яка опублікувала звіт спільно з групою науковців і за підтримки новозеландської групи 4 Day Week Global, це випробування є найбільшим у світі.

Продуктивність збереглася

Більшість погодилася, що попри чотириденний робочий тиждень продуктивність була збережена.

Співробітники сказали, що їхнє самопочуття та баланс між роботою та особистим життям покращилися.

Дані експерименту показали, що співробітники, які працювали чотири дні на тиждень, мали набагато меншу ймовірність звільнитися з роботи.

Для деяких працівників додатковий вихідний був важливішим за зарплату: 15% сказали, що жодні гроші не змусять їх повернутися до п’ятиденного тижня. Деякі співробітники були вихідні щосереди, а інші мали триденні вихідні.

Найбільше у дослідженні були представлені роботодавці зі секторів маркетингу та реклами, професійних послуг і благодійності. Близько 66% тих, хто брав участь, мали 25 або менше співробітників, тоді як 22% мали 50 або більше співробітників. 11% не займалися комерційною діяльністю.

Хоча результати можуть бути цікавими для компаній, інші опитування показують, що дуже мало інших британських роботодавців, які найближчим часом планують вводити чотириденний тиждень.

Дослідження

Дослідження Autonomy охопило загалом 2900 співробітників у різних секторах, починаючи від фінансової компанії Stellar Asset Management і закінчуючи цифровим виробником Rivelin Robotics і закладом з продажу риби та картоплі фрі в портовому містечку Уеллс-некст-Сі.

В останні роки деякі великі глобальні корпорації випробували чотириденний робочий тиждень і також повідомили про успішні результати. Microsoft тестувала його в Японії протягом місяця у 2019 році, а гігант споживчих товарів Unilever провів річне випробування роботи за таким графіком в Новій Зеландії у 2020 році.





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