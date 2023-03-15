Криптовалюти назвали головною причиною банкрутства американського SVB — Bloomberg

Хоча криптосектор завдає шкоди банківській системі, зламати її не вдасться, інформує ZN.ua.

Криптовалюти назвали головною причиною банкрутства американського SVB — Bloomberg
© unsplash/unarchive

Колишній американський конгресмен Барні Франк назвав криптовалюти основною причиною кризи банківської системи США, яка почалася з банкрутства американського Silicon Valley Bank (SVB), пише Bloomberg.

«У фінансову систему вводиться новий та потенційно дестабілізаційний елемент — цифрова валюта. Те, що ми отримуємо, - це провал», - сказав Франк, коментуючи ситуацію із закриттям SVB.

За його словами, 2023 принципово відрізняється від 2008-го: фінансова система менш вразлива, ніж тоді. Він додав, що хоча криптосектор завдає збитків банківській галузі, він його не зламає.

На тлі чуток про банкрутство першого банку американський криптобізнес майже одразу почав терміново обривати зв'язки із Silvergate. Вважалося, що альтернативою Silvergate став Signature Bank, проте він теж не впорався із кризою. Згодом із проблемами зіткнувся і SVB, у якому зберігалися резерви багатьох криптовалютних компаній.

Як результат, один із найбільших стейблкоїнів USD Coin (USDC) втратив прив'язку до долара США і впав до $0,879, викликавши паніку на ринку. Зазначимо, що на цей момент USDC стабілізувався та утримує рівень у $1.


Олена Середа, ZN.ua





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