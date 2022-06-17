Украинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всего

В условиях войны расходы украинцев значительно изменились – из-за постоянных волнений и нехватки средств приоритетным стало удовлетворение базовых потребностей. Однако постепенно граждане пытаются жить приближенно к прежней жизни, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствует статистика сети POS-терминалов ПриватБанка, которая показывает, на что люди тратили деньги в мае, рассчитываясь картой.

Так, по сравнению с апрелем, в мае украинцы начали покупать больше товаров и услуг, оплачивая их картами – количество оплат покупок в мае выросло на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн в мае). В гривневом эквиваленте это 42,3 млрд грн в мае против 34,9 млрд грн в апреле 2022 года.

Отмечается, что на оплату продуктов питания граждане Украины потратили 21,03 млрд гривен – эта сфера по-прежнему является лидирующей. Однако также украинцы начали посещать и кафе и рестораны – здесь они оставили 2,03 млрд. гривен. На технику и электронику в мае украинцы потратили 2,09 млрд. гривен, а на топливо – 1,23 млрд. гривен.


Мария Швец, Апостроф





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