За оптимістичними прогнозами через агресію РФ світова економіка втратить $2,8 трлн

Через агресію Росії проти України, світ чекають більші проблемі, ніж очікувалось. Наступного року світова економіка недорахується 2,8 трлн. Доларів. Серед двадцяти найбільших економік світу Росія постраждає найбільше. Про це пише BBC з посиланням на прогноз клубу багатих країн ОЕСР.

"Світова економіка гальмує. Виною тому нічим не спровокована, невиправдана та злочинна агресія Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, і судячи з даних про стан економіки, гальмування буде тривалим", - сказав генсек ОЕСР Матіас Корманн.

На темпи приросту багатства у світі тисне рекордна інфляція та ковидний локдаун у Китаї. Та головною причиною є війна та енергетична криза в ЄС, спричинена шантажем Кремля.

Без війни у 2023 році обсяг світової економіки був би на 2% більшим, ніж у новому прогнозі.

«Це гігантська цифра - 2,8 трлн доларів, приблизно в півтора рази більше за ВВП Росії», - зазначають журналісти.

За прогнозом, російська економіка наступного року зазнає найбільшого серед провідних світових економік падіння ВВП - 4,5% ВВП .

Разом з РФ , згідно з прогнозом, у 2023 році зазнає падіння ВВП лише Німеччина (мінус 0,7%) – найбільша економіка Європи, головний покупець та експортер російського газу»

«Промисловий двигун Старого Світу глухне через газову дієту, на яку німців посадив Кремль, а також через гальмування економіки Китаю», - зазначає BBC.

В той же час інші провідні економіки виростуть. Більше за інших - Туреччина, Індія, Китай та Саудівська Аравія, які виграли від енергетичної та санкційної війни Росії та Заходу.

Що ж до двох провідних економік Заходу – США і Єврозони, то прогнози теж погіршились. ОЕСР очікує ледь помітного зростання - В США на 0,5%, а в 19 країнах Єврозони – на 0,3%.

Але такі похмурі прогнози можуть виявитися надто оптимістичними, оскільки побудовані на сміливих припущеннях.

По-перше, економісти не враховували у своїх моделях можливу ескалацію війни Росії проти України чи розширення агресії на інші території. По-друге, вони виходили з того, що ковид залишився в минулому, і жодних нових хвиль і локдаунів цієї зими не буде.

По-третє, вони заклали до розрахунків поступове пом'якшення енергетичної кризи в Європі. Це найбільший ризик, визнають експерти ОЕСР.

Ці фактори говорять про те, що ціна російської агресії може виявитися значно вищою за найбільш песимістичні прогнози.