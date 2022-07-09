В ОГТСУ вирахували, коли Україна повністю втратить транзит російського газу

"Газпром" уже сьогодні використовує менше 40 відсотків від заброньованих згідно з контрактом потужностей української ГТС, інформує ZN.ua.

В ОГТСУ вирахували, коли Україна повністю втратить транзит російського газу
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За 3-4 роки, з огляду на політику, Росія повністю втратить ринок газу Європи. Проте в такому разі зупиниться й транзит російського газу. У цьому впевнені в команії, що відповідає за транзит російського газу - "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

"Якщо не буде транзиту – ми зменшимо потужності газотранспортної системи відповідно до потреб українських споживачів. У нас є власний ринок газу, є власне видобування. Для нас важливо зберегти транзит саме на час війни. Поки транзит відбувається через Україну, росіяни не знищують цілеспрямовано нашу газотранспортну інфраструктуру, як НПЗ чи залізничну інфраструктуру. Для нас це можливість продовжувати постачати газ українським споживачам", – розповів гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

На сьогодні, як зазначив керівник ОГТСУ, «Газпром» використовує менше 40% від заброньованих, згідно з контрактом, потужностей української ГТС. Спроможність системи – приблизно у вісім разів більша.

Як відомо, з метою зберегти українську газотранспортну інфраструктуру від знищення російськими окупантами Оператор ГТС України звернувся до Мінекономіки ФРН та німецького Регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані "Північному потоку-1". У разі зупинки або обмеження транзиту через "Північний потік-1" російська сторона до повного введення ембарго на російський газ буде змушена транспортувати газ українським маршрутом.

Контракт на транзит між "Нафтогазом", ОГТСУ та Газпромом було підписано 30 грудня 2019 року. Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд кубометрів, у 2021-2024 роках – по 40 млрд кубометрів "блакитного палива". Оплата цих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Минулого року, коли точилася боротьба за зупинку російського газопроводу "Північний потік-2", Україна вимагала, щоб новий контракт на транзит російського газу через територію України було укладено раніше 2024 року, коли закінчується термін дії попереднього.

По матерiалам: ОГТСУ /

Лія Ільченко, ZN.ua





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