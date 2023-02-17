РФ втратить через санкції $190 млрд до 2026 року – Bloomberg

Нафтові доходи країни-агресора падають, а мобілізація вплинула ринку праці, інформує ZN.ua.

РФ втратить через санкції $190 млрд до 2026 року – Bloomberg
© unsplash.com/randominstitute

Росія зуміла уникнути економічної катастрофи, незважаючи на безпрецедентні санкції, проте вони все ж таки мають відкладений ефект і впливатимуть на ВВП країни протягом кількох років. Про це пише Bloomberg.

За оцінкою експертів, до 2026 року розмір ВВП РФ буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Росія не вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Це еквівалентно 190 млрд доларів, що приблизно є річним ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

"Дія санкцій має тривалий ефект. І санкційний процес ще не завершився. Буде дедалі більше нових", – заявив агентству колишній чиновник російського Центробанку та Мінфіну Олєг В'югін.

У матеріалі йдеться, що цього року підтримка російської економіки, яка все глибше скочується в режим виживання, стане складнішою. Падають нафтові доходи, а мобілізація мала серйозний вплив ринок праці.

За оцінками Bloomberg Economics, поповнення окупаційних сил скоротило пропозицію робочої сили в Росії та знизить на 0,5 процентних пункти зростання приватного сектора у 2023 році. Відбувається все це на тлі підвищення видатків уряду РФ на оборону та спеціальні програми.

"Обмеження імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки у довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, що матеріалізується протягом одного року", – заявила Наталія Лаврова, головний економіст BCS Financial Group.


Богдан Затула, ZN.ua





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