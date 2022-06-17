Ставки по депозитам в Украине начали повышать

В Украине банки стали повышать ставки по депозитам граждан. Сейчас повышение невысокое - в среднем на 0,5 процента. Однако в НБУ считают, что процесс пошел, и в скором времени ставки вырастут на более значительные величины.

Повышение ставок по депозитам стало возможным после повышения учетной ставки НБУ, которая, как известно, выросла сразу на 15%. Это заставляет банкиров повышать проценты по депозитам и таким образом делает денежные вклады в национальной валюте более привлекательными.

Как и следовало ожидать, первыми стали расти ставки по депозитам, вложенным в кратчайшие сроки: от месяца до трех. Но постепенно банки будут вынуждены повышать проценты и по более продолжительным вкладам, убеждены в НБУ. Ведь клиенты получили возможность выбирать: у кого процент по вкладам будет выше, к тому и понесут деньги. Тем более что сейчас, во время войны, они ничем не рискуют, ведь закон гарантирует вкладчикам 100-процентный возврат денег в случае банкротства любого банка.

"Повышение ставок по срочным депозитам уже началось: за период с 2.06 по 10.06 Украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 п.п. в зависимости от срока вклада. В дальнейшем этот процесс будет постепенно продолжаться" , – прогнозируют в Нацбанке.

Согласно данным НБУ, с начала войны суммарный объем денежных вкладов клиентов во всех банках Украины вырос на 88 млрд гривен. Это вычислено в эквиваленте к фиксированному валютному курсу, установленному НБУ с 24 февраля. Ведь объем депозитов вырос не только в гривнах, но и в другой валюте. Однако наибольший прирост составляют именно вклады в гривнах.

"Средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах. Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли на 21%, предприятий – на 4%", - отметили в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке убеждены, что благодаря повышению ставок по депозитам украинцы будут активнее вкладывать именно свои гривневые сбережения в банки.

Напомним, украинцам рассказали об условиях списания кредитных долгов.