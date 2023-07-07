Ставки за гривневими депозитами вже покривають інфляцію – НБУ

Регулятор вважає, що поліпшилась строкова структура депозитів.

Проценти за строковими депозитами в гривні продовжують зростати та наразі в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію, йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень, інформує ZN.ua .

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"Процентні ставки за строковими гривневими депозитами надалі зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Як результат, зросла схильність до заощаджень у національній валюті та сформувалася тенденція до зростання обсягів та частки строкових вкладів фізичних осіб", – зазначається у документі.

Нацбанк також вказує на поліпшення строкової структури депозитів, що і надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції.

Щодо валютного ринку НБУ зазначає, що співвідношення попиту та пропозиції практично не змінилося, як за операціями клієнтів, так і за власними операціями банків.

При цьому інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти у червні дещо зменшилися порівняно з травнем, а відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні.