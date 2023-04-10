У Росії запідозрили негаразд у японській назві мережі доставки суші: суд зобов'язав змінити

Назва суперечить принципам гуманності та моралі, впевнені в Росії.

Красноярський арбітражний суд ухвалив рішення, згідно з яким мережа доставки суші «Ёбидоёби» має змінити назву, оскільки вона «суперечить принципам гуманності та моралі». Про це повідомляється на сайті суду , інформує ZN.ua .

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Мережа діяла під цією назвою 6 років. Податкова служба Красноярська зареєструвала мережу доставки суші «Ёбидоёби» у 2016 році.

Але у 2022 році податкова зажадала змінити назву через співзвуччя з ненормативною лексикою. «Ёбидоёби» пояснила, що її назва перекладається з японської як "День тижня - субота". Податкова звернулася до суду.

Для позитивного рішення на користь «Ёбидоёби» суду не вистачило лише доказів того, що споживачі сприймають її назву саме як переклад із японської.

Назву мережа повинна змінити протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням суду.

Нагадаємо, минулого року, замість культового Mcdonald's, який пішов з Росії, в РФ відкрили мережу швидкого харчування "Вкусно и точка". Соцмережі одразу почали критикувати назву. І вигадувати свої назви закладу: "Жри, что дают", "Вкусно и Zaточка", Вкусно и "Точка-У", "Душно нудно", "Грусто и точка", "Пусто и дочка".

Хтось перефразував російського диктатора, запропонувавши назву - "Нравится-не нравится, ешь моя красавица". І навіть: "Ты понял?! Точка, а то сейчас ментов вызову".



