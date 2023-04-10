У Росії запідозрили негаразд у японській назві мережі доставки суші: суд зобов'язав змінити

Назва суперечить принципам гуманності та моралі, впевнені в Росії.

Красноярський арбітражний суд ухвалив рішення, згідно з яким мережа доставки суші «Ёбидоёби» має змінити назву, оскільки вона «суперечить принципам гуманності та моралі». Про це повідомляється на сайті суду, інформує ZN.ua.

У Росії запідозрили негаразд у японській назві мережі доставки суші: суд зобов'язав змінити
© Соцмережі

Мережа діяла під цією назвою 6 років. Податкова служба Красноярська зареєструвала мережу доставки суші «Ёбидоёби» у 2016 році.

Але у 2022 році податкова зажадала змінити назву через співзвуччя з ненормативною лексикою. «Ёбидоёби» пояснила, що її назва перекладається з японської як "День тижня - субота". Податкова звернулася до суду.

Для позитивного рішення на користь «Ёбидоёби» суду не вистачило лише доказів того, що споживачі сприймають її назву саме як переклад із японської.

Назву мережа повинна змінити протягом трьох місяців з дня набрання чинності рішенням суду.

Нагадаємо, минулого року, замість культового Mcdonald's, який пішов з Росії, в РФ відкрили мережу швидкого харчування "Вкусно и точка". Соцмережі одразу почали критикувати назву. І вигадувати свої назви закладу: "Жри, что дают", "Вкусно и Zaточка", Вкусно и "Точка-У", "Душно нудно", "Грусто и точка", "Пусто и дочка".

Хтось перефразував російського диктатора, запропонувавши назву - "Нравится-не нравится, ешь моя красавица". І навіть: "Ты понял?! Точка, а то сейчас ментов вызову".


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонівНімецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів
Бізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставкахБізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставках
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
Росія в березні скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на день — BloombergРосія в березні скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на день — Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії рекордними темпами збільшується дефіцит бюджетуУ Росії рекордними темпами збільшується дефіцит бюджету
РосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублівРосЗМІ показали, як відхід з Росії лише однієї іноземної компанії завдав збитків на 40 млрд рублів
Британська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial TimesБританська компанія Mykines Corporation LLP могла поставити до Росії електроніки на $1,2 млрд — Financial Times
Одеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництвоОдеська компанія продавала Росії сировину для лазерних прицілів: викрито керівництво
Державна пошта Болгарії призупинила відправку посилок до Росії та БілорусіДержавна пошта Болгарії призупинила відправку посилок до Росії та Білорусі
У Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФУ Росії чергова стратегічна поразка: Казахстан вперше відправив нафту в обхід РФ
Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — ReutersТуреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії — Reuters
Перший банк найбільшого фінансового холдингу Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів з РосіїПерший банк найбільшого фінансового холдингу Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів з Росії
Народний банк Казахстану позбувся бізнесу в РосіїНародний банк Казахстану позбувся бізнесу в Росії
Auchan спростував інформацію про розширення мережі у РосіїAuchan спростував інформацію про розширення мережі у Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости