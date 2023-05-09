Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки наприкінці року

У квітні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%.

Більшість членів Комітету з монетарної політики висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25% у квітні, однак вважають, що НБУ може знизити облікову ставку до 21% у четвертому кварталі. Про це інформує пресслужба регулятора за підсумками засідання комітету, інформує ZN.ua.

Нацбанк прогнозує зниження облікової ставки наприкінці року
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На думку деяких членів КМП, поліпшення макроекономічних умов, а також суттєве покращення прогнозу інфляції до рівня нижче 15% на кінець року навіть з урахуванням ризиків, є вагомими аргументами для початку поступового зниження облікової ставки.

"З урахуванням очікуваної міжнародної допомоги, яка закриватиме дефіцит поточного рахунку, у 2024 році НБУ зможе продовжити зниження облікової ставки, яке, однак, буде досить повільним. На думку переважної більшості членів КМП, наприкінці наступного року облікова ставка становитиме 18%", – додали в НБУ.

Водночас, кілька членів КМП зауважили, що прогнозування на 2024-2025 роки надзвичайно ускладнене високим рівнем невизначеності, пов’язаним з війною.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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